Calabria sorella dell’Andalusia: similitudini e “Los Calabreses”. Manca solo un volo Ryanair che sa di gemellaggio

Italia e Spagna sono due Nazioni le cui culture si incontrano piacevolmente. Similitudini nella lingua, nel clima, nel modo di approcciarsi alla vita, riducono le differenze con fra i due popoli che spesso, all’occhio esterno, finiscono anche per essere confusi. A ben guardare, quest’uguaglianza risulta ancor più marcata se si mettono a confronto l’Andalusia e la Calabria. Vediamo perché.

Le similitudini fra Andalusia e Calabria

L’Andalusia era una delle regioni più povere della Spagna, un po’ come la Calabria per l’Italia. La sua economia è essenzialmente basata su vino, olio e agrumi, come quella della nostra Regione. Entrambe regioni di mare (seppur il mare della Calabria sia migliore di quello della Costa del Sol che ha coste basse e terrose) con un clima particolarmente caldo, vivono di turismo.

Similitudini che si riscontrano anche nelle città. Malaga e Reggio Calabria, per esempio, hanno in comune la presenza delle fiumare, la coltivazione dell’annona (Malaga è l’unico posto in Europa oltre Reggio), entrambe si sviluppano in lunghezza con la differenza che Malaga ha zone periferiche senza soluzione di continuità, tutte riqualificate negli ultimi anni.

Negli ultimi anni Malaga ha visto esplodere il proprio mercato immobiliare, aumentare la propria popolazione, ha concesso a Oracle i terreni per costruire un’importante innovation hub nel Parco Tecnologico dell’Andalusia generando migliaia di posti di lavoro. Uno sviluppo importante che, insieme al boom turistico, ha permesso all’aeroporto di Malaga di diventare il più importante dell’Andalusia e il 3° dell’intera Spagna dopo Madrid e Barcellona.

Anche Reggio Calabria, di recente, ha migliorato i numeri del proprio turismo contestualmente a quelli del proprio aeroporto: chissà che prendendo spunto dalla ‘gemella’ Malaga possa migliorare ulteriormente in futuro.

Il comune di Sant’Eufemia… in Andalusia

Il legame fra le due terre esiste da secoli. In Andalusia, infatti, è presente un comune che si chiama Sant’Eufemia. Il nome ai calabresi non suonerà nuovo: esiste una Sant’Eufemia d’Aspromonte nel Reggino e ne è esistita un’altra nel Lametino, comune poi fuso con Sambiase e Nicastro. La terza è in Spagna. I circa 800 abitanti presenti vengono chiamati da sempre “Los Calabreses”, così come “Calabrese” è anche il nome della squadra di calcio locale. La marca dell’olio? Calabrese anch’essa.

Un volo Ryanair per suggellare il gemellaggio

Viste le similitudini geografiche, culturali, sociali e anche storiche, ci sono gli estremi affinchè la Calabria e l’Andalusia possano instaurare un vero e proprio gemellaggio, una sorta di scambio culturale. Per agevolarlo servirebbe un volo, magari della compagnia Ryanair che ha sempre prestato parecchia attenzione al territorio reggino. Un diretto Reggio Calabria-Malaga sarebbe utile a tutto lo Stretto, per non dire all’intero Sud Italia.

Il primo volo utile per Malaga, infatti, è da Napoli proprio con Ryanair. In Sicilia, invece, c’è un diretto per Siviglia che parte da Catania. Restando in Calabria, le rotte per la Spagna sono: Barcellona con partenza da Reggio Calabria, Madrid e Valencia da Lamezia.