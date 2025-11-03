“Calabria in sviluppo. Un patto per il lavoro”, importante iniziativa a San Ferdinando

Lunedì 17 novembre, dalle ore 9:30 alle 13:30, presso il Palazzo di Città di San Ferdinando, si terrà “Calabria in Sviluppo. Un Patto per il Lavoro. Un impegno condiviso per valorizzare i talenti dei nostri giovani”, promossa dalla Fondazione Mask ITS Academy con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di San Ferdinando, dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e di Confindustria Reggio Calabria.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto tra i principali stakeholder dell’economia, del lavoro e delle istituzioni calabresi, con l’obiettivo di definire azioni concrete per rilanciare il territorio, contrastare la fuga dei giovani e valorizzare il ruolo strategico degli ITS Academy nel sistema della formazione tecnica superiore.

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, del Presidente dell’Associazione degli Industriali di Reggio Calabria, Domenico Vecchio, e dell’Assessore alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria (2022–2025), Giovanni Calabrese.

Seguirà l’intervento di Domenico Napoli, Direttore della Fondazione Mask ITS Academy, che presenterà i risultati raggiunti e i nuovi percorsi formativi in partenza.

Uno dei momenti più significativi sarà l’apertura dello Sportello di Orientamento e Ricezione Curricula, uno spazio dedicato a studenti, diplomati, laureandi e laureati, pensato per accompagnare i giovani nella scelta del percorso formativo e professionale più coerente con le proprie attitudini. Lo sportello offrirà informazioni sui corsi di alta formazione ITS e creerà un ponte stabile tra scuola, formazione e impresa.

Nuovi percorsi proposti dalla Fondazione Mask ITS Academy

Sono in partenza i nuovi percorsi proposti dalla Fondazione Mask ITS Academy, presieduta da Domenico Vecchio e diretta da Domenico Napoli, su tematiche chiave quali OSINT – tecnico di ricerca, analisi e sicurezza per imprese e pubbliche amministrazioni, governance & compliance specialist in ambito di sicurezza delle informazioni per imprese e pubblica amministrazione, e intelligenza artificiale applicata ai servizi bancari, con rilascio di un diploma tecnico superiore riconosciuto a livello europeo. La Fondazione garantisce un placement occupazionale superiore al 90%.

Tavola rotonda

A seguire si terrà la tavola rotonda con gli interventi di Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giovanni Cannata, Rettore di Unimercatorum, Claudio Ragno, Head of Cyber Security Department del Gruppo PRISMA, Pietro Ventura, Amministratore Delegato di MEDTEC Srl, Stefano Pesce, Head of Business Development and Academy di Comau, e Antonella Iunti, Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Seguiranno gli interventi di Paolo Piacenza, Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, di Sergio Abramo, Presidente di ARSAI (Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e per l’Attrazione di Investimenti Produttivi) e di Giosi Romano, Coordinatore struttura ZES Unica – Presidente Fincalabra S.p.A..

Durante l’evento saranno inoltre consegnati i Diplomi ITS agli allievi del corso “Tecnico Superiore dei Servizi Informatici, della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi”, simbolo del legame tra formazione tecnica avanzata e lavoro qualificato.

Grande attesa anche per la consegna del Premio “San Ferdinando – Stelle Sviluppo del Sud” a Claudio Gubitosi, ideatore del Giffoni Film Festival, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione del talento giovanile e per aver creato, attraverso il brand Giffoni, un modello di sviluppo culturale e sociale riconosciuto nel mondo come simbolo di innovazione e orgoglio del Sud.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che offrirà un contributo sul ruolo della formazione tecnica e sull’impegno della Regione per favorire l’occupazione giovanile.