Calabria ancora protagonista nel cinema: ecco “Due famiglie, un funerale”, una commedia da “morire” dal ridere. Trama e cast (d’eccezione)

“Due famiglie, un funerale” è la nuova esilarante commedia che da giovedì 13 novembre sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane. Un film che mescola il caos della vita familiare con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino. Nel cast, girato principalmente in Calabria tra Tropea, Parghelia, Ricadi e Pizzo, anche l’attore calabrese Giuseppe Marvaso, nei panni di uno dei figli del protagonista.

La sinossi

Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e… due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos) e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. A questo punto, il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti. Definitivamente.

Una commedia che mescola con leggerezza il destino, l’amore e la morte, invitando a riflettere sulla famiglia e sui legami che ci uniscono. Un film che non si prende mai troppo sul serio, ma che ci mostra come, anche nel caos, la vita possa sorprenderci e portare a momenti di felicità inaspettati.

Dettagli tecnici

“Due famiglie, un funerale” è una commedia diretta da Mark Melville, con una durata di 90 minuti e prodotta dalla società calabrese Marvaso Production Films, in collaborazione con Taffo Funeral Services. Il film vede protagonisti Maurizio Mattioli nei panni di Peppino, Enzo Salvi nel ruolo del maldestro collaboratore Spartaco, Isabelle Adriani come Helena e Anita Kravos nel ruolo di Lidia. Tra gli altri attori ci sono Giorgia Fiori (Luna), Giuseppe Marvaso (Luigi), Arianna Aloi (Anna), Francesco Migliorati (Michele), Fioretta Mari (Olimpia), Andrea Roncato (Dottore), Angela Valensise (suocera), Raffaella Fico (Lucrezia), Alessandro Taffo e Daniele Taffo (se stessi).

Biografia di Giuseppe Marvaso

Nato a Oppido Mamertina (RC), si diploma all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma in Recitazione e Aiuto Regia nel 2016. Nel 2015 fonda la società Marvaso Production Films e l’anno successivo partecipa a un laboratorio internazionale di alta formazione Il Clown-Attore diretto da Vladimir Olshansky. Inizia a lavorare come attore con la compagnia Nikalos Teatro, di cui è anche fondatore, vincendo nel 2017 il primo premio del festival “InCorto Teatrale” con il corto Trecinquequattro. Nel 2018 collabora con la compagnia di teatro ragazzi Hockety Pockety diretta da Alessio Rizzitiello, scrivendo la drammaturgia dello spettacolo Il vestito di Arlecchino. Nel 2019 esordisce come protagonista nel film L’incontro di Salvatore Romano e nel 2025 partecipa al film Due famiglie, un funerale diretto da Mark Melville.