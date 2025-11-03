Cala il sipario sulla 39ª Mediterranean Cup: un successo tira l’altro

L’ultima giornata della Trentanovesima Edizione della Mediterranean Cup si è presentata con la faccia della bonaccia e illuminata da un grande sole estivo. Il meteo dava per mezzogiorno un “risveglio” del vento, sempre da Sud Est, e così in effetti è andata, per cui nella terza giornata le regate hanno preso l’abbrivio ancorché in ritardo con la tabella di marcia.

Valori tecnici confermati in linea con le due giornate precedenti laureando campione della 39° Mediterranean Cup il messinese Giosuè Cannavò del Circolo Tennis e Vela. Dopodiché giù il sipario con la chiusura, la premiazione e la soddisfazione del Circolo Velico Reggio che ha superato con non pochi sforzi la prova sotto il profilo organizzativo e logistico. Un impegno non semplice per gli organizzatori sul fronte dell’accoglienza, che si traduce in equivalenza di ordine turistico ed economico molto importante.