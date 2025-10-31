Buon 1° Novembre 2025: le IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi inizia Novembre 2025! E’ l’11° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il 3° e ultimo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe) e conta 30 giorni. Il nome deriva dal latino november, novembris, derivato a sua volta da novem, perché era il nono mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Tra le festività di Novembre ricordiamo: la Festa di Ognissanti il 1° Novembre ed il giorno dopo la Commemorazione dei morti.

Ecco una selezione di video, frasi, citazioni, aforismi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Novembre”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

L’anno ha sedici mesi: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, novembre, novembre, novembre. (Henrik Nordbrandt)

Nessuna ombra, nessun brillare, nessuna farfalla, niente api, niente frutta, niente fiori, niente foglie, nessun uccello Novembre! (Thomas Hood)

Novembre: ecco la prima nebbia, e poi la pioggia fitta e sottile a lavare la schiena dei giorni, a infilare nei petti un respiro più umido (Fabrizio Caramagna)

Ecco gli acquazzoni prepotenti e gioiosi di novembre! Lo so bene, non tutti amano queste piogge sferzanti d’autunno. A me invece queste secchiate d’acqua che scrosciano dall’alto dei cieli mettono allegria. (Pia Pera)

Ed è novembre. I pomeriggi sono più laconici e i tramonti più austeri. Novembre mi è sempre sembrato la Norvegia dell’anno. (Emily Dickinson)

Non è da ieri che imparai a conoscere l’amore per i giorni desolati di novembre, prima della caduta della neve. (Robert Frost)

Il mese di novembre, dalle mie parti considerato il più ingrato e triste, ha incanti forse più sottili di altre stagioni. Tutto in giardino trasmette una vibrazione di impermanenza, tutto tende ai toni del bruno, del fumo, del marcio e del secco, della nebbia e del gelo. Tutto tende alla terra che, nell’orto, lavorata di fresco, brilla di splendore assoluto, di un marrone quasi imperioso. (Pia Pera)

Le coltri umide di novembre

Mi seppelliscono per sempre

Il tempo mi sfila tra le dita

La terra ruota sulle mie orbite

Dov’è quel tenue sorriso

Che cominciò un giorno di maggio

Se non sulla bocca dei morti

Malgrado la pena dei vivi (Paul Eluard)

Presto, cogliamo questi ultimi lampi

di bellezza della terra esausta che si prepara a morire. (Ardengo Soffici)

