Belvedere Marittimo, celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | VIDEO

Anche a Belvedere Marittimo, cittadina in provincia di Cosenza, a piazza Caduti in Guerra, si sono tenute le celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti alla commemorazione gli studenti della scuola secondaria di I grado dell’IC “Padre Puglisi”, insieme alle autorità civili e religiose. A deporre la corona d’allora in onore della memoria ai concittadini caduti in guerra, il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini.

Il 4 Novembre ricorre il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Non tutti sanno il motivo per il quale è stato scelto questo giorno: è, infatti, l’anniversario dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa coincidere convenzionalmente in Italia la fine della Grande Guerra. L’accordo fu firmato a Padova il giorno prima, il 3 novembre, dall’Impero austro-ungarico e l’Italia.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: