Bagnara sotto shock: è morto l’Assessore Angela Randazzo, aveva 46 anni. Proclamato il lutto cittadino

Il Comune di Bagnara Calabra è sotto shock. Nelle scorse ore, infatti, è venuta a mancare Angela Randazzo, assessore e farmacista. Aveva soltanto 46 anni. La donna lottava da anni contro un brutto male, ma nonostante ciò ha continuato a impegnarsi per la comunità e per la sua città. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, sui social e non solo, da parte dei cittadini, dei politici, dei partiti, a Bagnara e non solo.

Il cordoglio dalla politica

“Insieme per un futuro”, il gruppo di cui faceva parte, ha scritto: “Oggi la nostra comunità e la nostra squadra politica piangono la scomparsa di Angela, una donna straordinaria per forza, intelligenza e umanità. Angela se n’è andata troppo presto, lasciandoci un esempio luminoso di passione civile e coraggio personale. Ha vissuto la politica come un vero servizio, con dedizione e lungimiranza, sempre dalla parte dei più deboli, dei giovani e della scuola, temi che ha difeso con determinazione e visione, fino all’ultimo giorno. Angela ha affrontato la malattia con una dignità e una serenità rare, senza mai fermarsi, senza mai far pesare nulla agli altri”.

“Anche nel dolore, ha continuato a pensare al bene comune, con quella forza silenziosa che solo le persone davvero grandi possiedono. Profondamente legata alla sua amata frazione di Solano, Angela l’ha sempre messa al centro del suo impegno politico, convinta che il futuro di una comunità nasca dall’ascolto e dall’amore per il proprio territorio. Oggi il nostro pensiero va al marito e ai due amati figli adolescenti, una ragazza e un ragazzo, che possono solo essere orgogliosi della donna e della madre straordinaria che è stata. Angela resterà per sempre un punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di valori, onestà e dedizione. Il suo esempio continuerà a ispirarci. Per Sempre”.

Il Circolo del Partito Democratico di Bagnara Calabra “intende esprimere profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’assessore Angela Randazzo. Da professionista e da assessore, è stata un punto di riferimento per la nostra comunità, con la sua presenza ed il suo operato discreto ma sempre incisivo e teso al bene della sua cittadina, con un occhio di riguardo particolare per Solano, terra che le ha dato i natali e che ha sempre portato nel cuore.

Condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi di lavoro ed all’amministrazione comunale”.

Lutto cittadino

Per la giornata di domani, martedì 4 novembre, a Bagnara è stato proclamato il lutto cittadino, con allestimento della camera ardente presso la sala consiliare del Comune di Bagnara. Lo ha disposto il Sindaco Adone Pistolesi con ord. n. 239 di oggi in segno di lutto per la prematura scomparsa dell’Assessore Comunale Dott.ssa Angela Randazzo. Per noi, esempio di forza e coraggio, sempre attenta ai più fragili, alla scuola, alla sua Solano e al futuro della nostra cittadinanza, che ha servito con amore e dedizione fino alla fine. Alla famiglia la vicinanza di tutta la comunità bagnarese. La camera ardente sarà allestita presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnara Calabra dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00.