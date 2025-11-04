Autonomia differenziata, Fico: “è solo un favore elettorale alla Lega”

“Ci risiamo. La Lega torna a pressare sull’autonomia differenziata. La vorrebbe riportare all’attenzione del Consiglio dei ministri dopo le elezioni regionali. Un minuto dopo il voto. Per ingannare i cittadini. Fanno così perché sanno cosa pensano i campani e i pugliesi della proposta di Calderoli, una proposta che serve solo a fare un favore elettorale alla Lega“, è quanto afferma Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra in Campania.

“Noi continueremo a contrastare questo scellerato provvedimento che spacca il Paese e aumenta le diseguaglianze”, conclude Fico.