Appalti pilotati in Sicilia, Schifani: “piena fiducia nell’operato della magistratura” | DETTAGLI

“Esprimo la mia piena fiducia nell’operato della magistratura, che svolge con rigore e senso dello Stato il proprio compito di accertare la verità dei fatti. Gli indagati potranno dimostrare, nelle sedi opportune, la loro estraneità alle contestazioni mosse dalla procura”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all‘inchiesta per corruzione su appalti pilotati che ha coinvolto, tra gli altri, uno dei principali alleati, il leader della Dc, Totò Cuffaro, per il quale la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.