Appalti pilotati in Sicilia, Catanzaro (Pd Ars): “sanità usata per le poltrone, pieno sostegno alla magistratura”

“Che si fosse tornati a una condizione paludosa lo avevamo detto da tempo. La notizia di questa nuova indagine su politica e appalti è inquietante, si ha la sensazione che il tempo non abbia insegnato nulla. Continuiamo a dire che la sanità deve servire a garantire ai cittadini il diritto alla salute, nel governo Schifani la utilizzano per garantirsi il diritto alle poltrone”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito dell’inchiesta della procura di Palermo che coinvolge tra tra gli altri l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano.

“Naturalmente – aggiunge Catanzaro– aspettiamo di conoscere gli sviluppi ribadendo il pieno sostegno nell’operato della magistratura, quel che è certo è che fino a quando la politica non riuscirà a rompere ogni contatto con il mondo degli appalti, la Sicilia è destinata a leggere altre notizie come quella di oggi”.