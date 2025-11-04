Annamaria Donato compie 100 anni, il ricordo pazzesco degli studi a Messina: “così attraversavamo lo Stretto ogni giorno sulle zattere”

Il 1° ottobre, Annamaria Donato in de Logu ha raggiunto un traguardo straordinario: 100 anni di vita ricchi di esperienze e ricordi. Nata a Reggio Calabria, ha trascorso gran parte della sua esistenza tra la sua città natale e Padova, dove ha vissuto per molti anni. Per ben 35 anni, Annamaria ha insegnato lettere e latino nei licei padovani, trasmettendo la sua passione per la cultura classica a generazioni di studenti. Il suo centesimo compleanno è stato celebrato circondata dall’affetto dei familiari, che hanno reso ancora più speciale questa ricorrenza.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, il ritrovamento di un vecchio diario del 1943, che ha riportato alla luce i ricordi di un periodo lontano, ma ancora vivido nella sua memoria. Una vita lunga, che ha attraversato le sfide e i cambiamenti dell’Italia, sempre con il suo impegno e la sua dedizione, che oggi continua a raccontare attraverso i ricordi di una carriera e di una vita piena di soddisfazioni.

Intervistata da telenuovo al Tg di Padova, Annamaria Donato in de Logu, ha raccontato la sua vita e ricordato il suo vissuto facendo un salto nel passato agli anni universitari quando per raggiungere la facoltà di Lettere a Messina da ReggioCalabria, attraversava lo Stretto con le zattere rimanendo in piedi su queste imbarcazioni di fortuna durante il tragitto. Annamaria Donato in de Logu racconta anche come fosse la traversata descrivendo come i naviganti dovevano tenersi l’uno con l’altro per assecondare il mare quando arrivavano le onde ed evitando ovviamente di finire in mare.