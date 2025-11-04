“Alla fine andrà tutto bene”, a Gioia Tauro presentato il libro di Letizia Deni | INTERVISTE

Presso la Sala Fallara di Gioia Tauro, si è svolta la presentazione del libro di Letizia Deni dal titolo “Alla fine andrà tutto bene”. Alla presenza del sindaco, Simona Scarcella, che ha voluto portare il suo saluto, e dell’editore Remo Barbato, l’autore del libro ha condiviso con il pubblico la sua esperienza di rinascita dopo aver sconfitto il cancro.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, la dottoressa Giusy Magno, con delega alla sanità, la dottoressa Roberto Briguglio, la dottoressa Elisabetta Privitera, e l’autore del libro Letizia Deni. Ha moderato l’evento la giornalista Dominga Pizza.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: