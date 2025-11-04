Alessandro Borghese accende i riflettori su Reggio Calabria: “4 Ristoranti” sbarca nel centro storico

Per quattro giorni, a partire da oggi, la troupe del celebre programma televisivo “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese sarà a Reggio Calabria. Le riprese si concentreranno nel cuore del centro storico, dove quattro ristoranti si sfideranno per decretare il migliore del capoluogo. La produzione di Sky, tra le più seguite e amate dal pubblico, racconterà sapori, tradizioni e piatti tipici della cucina reggina, con l’inconfondibile stile del popolare chef-conduttore. Le telecamere si muoveranno tra i locali della città per valorizzare il territorio e la sua gastronomia, portando Reggio Calabria ancora una volta sotto i riflettori nazionali.