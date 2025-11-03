ACR Messina, è ufficiale: nasce lo Store online. Ma è pieno di accessi e va in sovraccarico

“È ufficiale! Lo Store Online A.C.R. Messina è ora attivo! Acquista la merce ufficiale: dalle maglie e magliette agli accessori realizzati per i veri tifosi giallorosso. Indossa l’orgoglio. Rappresenta la storia”. Così in una nota il Racing City Group annuncia l’apertura dello Store online dell’ACR Messina. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi, ora è confermata e ufficiale. Troppi accessi, però, hanno mandato il sito in sovraccarico. “Il nostro sito web e lo store online sono momentaneamente fuori servizio a causa dell’elevata richiesta. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile” ha scritto il Presidente Justin Davis in una storia.