Anche a San Giovanni in Fiore è stata celebrata la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre alla presenza del vicesindaco Cocchiero, del presidente del consiglio comunale Bitonti e degli assessori Foglia e Loria. Il nutrito drappello di divise ai piedi del monumento ai caduti in guerra era composto dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore, dalla Guardia di Finanza della locale tenenza, dalla Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni, dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Presente anche l’associazionismo con l’AEOP.

La corona di alloro è stata deposta da un appartenente della polizia provinciale e da uno della polizia locale. L’inno di Mameli, con alzabandiera, il discorso sull’importanza della giornata e sul valore delle forze armate da parte del vicesindaco e la benedizione del padre cappuccino hanno commemorato anche a queste latitudini la storica firma dell’armistizio di Villa Giusti che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Un giorno importante per non dimenticare.