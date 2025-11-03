A Messina i Campionati italiani assoluti di Taekwondo e Parataekwondo | DETTAGLI

Si terrà domani, martedì 4 novembre, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Seniores di Taekwondo e Parataekwondo, in programma al PalaRescifina dal 7 al 9 novembre. All’incontro con la stampa saranno presenti iI Sindaco Federico Basile e l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, i rappresentanti della Federazione Italiana Taekwondo e i referenti del comitato organizzatore, Piero Cannizzo e Giuseppe Sottile. L’evento porterà in città atleti e tecnici provenienti da tutta Italia e rappresenta una tappa di grande rilievo per il movimento nazionale del taekwondo, disciplina olimpica tra le più diffuse al mondo. I dettagli del programma e gli aspetti organizzativi della manifestazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.