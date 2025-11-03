A Lamezia Terme parte la formazione gratuita per giovani e professionisti del settore audiovisivo

È partito oggi, presso la Fondazione Terina nella zona industriale Benedetto XVI a Lamezia Terme, il nuovo Corso gratuito “L’Impresa nel settore audiovisivo” promosso da Calabria Film Commission e Anica Academy ETS, che confermano la collaborazione e la comune volontà di sviluppare un’Industry dell’audiovisivo sul territorio calabrese capace di attrarre produzioni di rilievo nazionale e internazionale e di investire su giovani e professionisti.

Alla presenza del Presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, del Direttore di Anica Academy Sergio Del Prete, del noto produttore audiovisivo Andrea Stucovitz, nonché responsabile didattico del Corso, e dell’aiuto regista che lavora con i più celebri registi italiani Benedetta Barroero, qui in veste di docente, è stata salutata la nuova classe, così come quella del Corso di Produzione per il Cinema e l’Audiovisivo, partito la scorsa settimana.

Il settore audiovisivo calabrese è in forte espansione grazie al supporto della Calabria Film Commission e a investimenti pubblici regionali ed europei: in questo contesto nasce, quindi, un Corso di imprenditorialità volto a rafforzare il tessuto economico locale, creando un ecosistema di imprese capaci di offrire servizi al comparto audiovisivo e di generare occupazione, indotto e sinergie tra professionisti, consolidando la presenza delle produzioni sul territorio.

Il Corso “L’impresa nel settore audiovisivo”, aperto a persone tra i 18 e i 50 anni residenti in Calabria o con esperienza nel settore, mira a formare nuove professionalità e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale. I partecipanti seguiranno lezioni con docenti, produttori e professionisti del settore, su temi come la costituzione della società, la fiscalità, il lavoro, la contrattualistica e la filiera dei servizi per l’audiovisivo (scenografie, costumi, location, catering, casting, sicurezza, post produzione, VFX, musiche, distribuzione nazionale, promozione e vendite estere). Il Corso adotterà come sempre un approccio learning by doing, combinando lezioni frontali, case histories e laboratori pratici di simulazione.