4 Novembre 2025, auguri di buon onomastico Carlo: IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 4 novembre 2025, si festeggia San Carlo. Protettore di vescovi, malati di stomaco, catechisti, direttori spirituali, seminaristi e meleti. San Carlo è nato ad Aragona, sul Lago Maggiore, il 2 ottobre del 1538. Figlio del conte Gilberto Borromeo e di Margherita de’ Medici, Carlo, dopo i primi studi si trasferì a Pavia dove studiò diritto all’Università. In questo periodo scoprì che uno zio, fratello di sua madre, il cardinal de’ Medici, era stato fatto Papa col nome di Pio IV. A 20 anni divenne segretario del Papa e successivamente arcivescovo di Milano. Ritiratosi nel monto Varallo nel 1584, morì dopo essersi ammalato, il 3 novembre.
A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Carlo e Carla.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Buon onomastico Carla, ti auguro tanta felicità ed una giornata ricca di allegria.
- Carlo un nome che rispecchia la bontà d’animo e generosità proprio come te. Auguri
- Auguri buon onomastico. Pensavi mi fossi dimenticato? Impossibile dimenticare un giorno così importante proprio come te
- Il tuo nome è sinonimo di fierezza e felicità. Buon onomastico Carlo
- Buongiorno Carla oggi la tua festa voglio cantarla, perchè è un evento fantastico quello del tuo onomastico
- Gli auguri più belli per un sereno onomastico ma anche per un giorno per te fantastico Carletta!
- Buon onomastico amore mio, sei speciale per me
- Felice onomastico Carla, ti auguro una giornata splendente con un sole cocente e con ogni suo raggio per te avvolgente
- Ti auguro un onomastico strepitoso, unico e meraviglioso come te amica mia!
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: