3 Novembre 2025, auguri di buon onomastico Silvia e Silvio: IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere sui social

Auguri di buon onomastico Silvia e Silvio. Oggi, 3 novembre 2025, infatti, si festeggia Santa Silvia. Nata a Roma intorno al 520, terza di tre figlie, tra cui Emiliana e Tarsilla, anche loro sante, Silvia sposò a 18 ani il senatore Gordiano, dal quale ebbe due figli. Rimasta vedova nel 573, Silvia si ritirò in una casa sull’Aventino, dedicandosi per il resto della sua vita alla preghiera, all’aiuto dei malati e bisognosi e alla meditazione, seguendo la regola benedettina.

Silvia morì nel 592 e papa Gregorio la fece seppellire insieme alle sorelle Tarsilla ed Emiliana nel monastero di Sant’Andrea dove nel 1603 il cardinale Cesare Baronio fece erigere l’oratorio di Santa Silvia al Celio. Il Cardinale riuscì ad ottenere da papa Clemente VIII che il nome di Santa Silvia venisse inserito Martirologio Romano al 3 novembre.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Tanti auguri cara, ti dedico il migliore raggio di sole di questa giornata, che possa cadere sul tuo viso facendo nascere un meraviglioso tuo sorriso!

Buon onomastico Silvia. Pochi secondi per dire il tuo nome, una vita intera per poterlo ripetere nella gioia di ogni giorno come fosse sempre il primo! Auguri piccola!

Alla persona più preziosa che conosco, al tuo nome, cui sono associati metalli preziosi come diamante e oro. Tanti auguri e che tu possa restare per sempre meravigliosa come sei!

Oggi festeggiamo il tuo nome, quel nome che da quando ti conosco è diventato per me sinonimo di felicità. Auguri amore mio!

Leggo il tuo nome come fosse poesia, lo ascolto come fosse musica. lo disegno come fosse un dipinto, questo perchè è il tuo, Silvia, tu che sei un’opera d’arte!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: