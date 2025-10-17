Zungri, scoperto arsenale illegale: 77enne arrestato per detenzione abusiva di armi | FOTO E DETTAGLI

Nella serata del 15 ottobre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e munizioni, un 77enne di Zungri titolare di porto d’armi per uso sportivo. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un controllo di routine alle armi detenute dall’uomo nella propria abitazione, nel corso del quale i militari hanno invece rinvenuto 352 colpi a palla (superiori al numero denunciato), una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e non denunciata e una baionetta matricolata.

I suddetti rinvenimenti hanno quindi suggerito agli operanti di estendere le verifiche a un terreno in uso all’uomo dove in effetti è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di provenienza sospetta e quattro granate, per una delle quali è stato necessario l’intervento del Carabinieri del Nucleo Artificieri di Catanzaro al fine di procedere in tutta sicurezza.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza del materiale e le circostanze del suo possesso.