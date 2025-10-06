Zinzi (Lega Campania): “successo della Lega in Calabria. Ha scelto Ponte sullo Stretto, sviluppo e lavoro anziché RDC e mancette”

“Il risultato della Lega in Calabria è straordinario, un grande successo di Matteo Salvini, Claudio Durigon e della classe dirigente calabrese. I calabresi hanno scelto: vogliono lavoro, sviluppo, non certo le mancette da RDC proposte dai 5S che sono stati sonoramente bocciati con il 5%. La Lega con le buone politiche e con le infrastrutture come il Ponte, ha saputo intercettare le priorità dei calabresi che vogliono crescere e poter competere liberando le proprie forze”. Lo ha dichiarato il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi durante l’inaugurazione della nuova sezione della Lega a Teano.

“La prossima battaglia sarà in Campania, dove il nostro partito è già a lavoro da tempo per costruire un percorso insieme a tutto il centrodestra che sappia imporsi come unica alternativa seria, credibile e vincente per il bene della nostra terra. Buon lavoro al presidente Occhiuto, buon lavoro ai consiglieri della Lega che hanno messo testa e cuore per far crescere in maniera straordinaria il consenso in regione”.