World Food Forum Fao, Meloni: “Italia impegnata per sovranità alimentare Africa con Piano Mattei”

In corso di svolgimento nella mattinata odierna, giovedì 16 ottobre, la cerimonia mondiale della Giornata dell’Alimentazione, organizzata in occasione dell’80º anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Ospite d’onore della cerimonia è Papa Leone XIV, accolto da un applauso al suo ingresso nella plenaria. Alla Fao è giunto questa mattina anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Museo e della Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Presenti anche il Premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

A introdurre i lavori, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Numerosi gli ospiti internazionali presenti. Siedono in platea, tra gli altri: re Letsie III del Lesotho, ambasciatore speciale Fao per la Nutrizione, la regina Letizia di Spagna, ambasciatrice speciale Fao per la Nutrizione, la principessa Basma Bint Ali di Giordania, ambasciatrice Fao per il Vicino Oriente e Nord Africa, il presidente dell’Uruguay, Yamandù Orsi Martinez, il presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), Alvaro Lario, la direttrice esecutiva del Programma Alimentare Mondiale (Wfp), Cindy Hensley McCain e l’8° segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon.

Meloni: “fiera dell’impegno dell’Italia con il Piano Mattei”

”Lieta di aver preso parte oggi al World Food Forum della Fao in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell’Onu”. È quanto scritto su X dal premier Giorgia Meloni. ”L’Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all’alimentazione. Il Santo Padre ci ha oggi ricordato che ‘raggiungere l’obiettivo fame zero sarà possibile solo se ci sarà la volontà reale di farlo’. Sono fiera di confermare e sottolineare l’impegno dell’Italia nel rafforzare la sovranità alimentare del continente africano tramite il Piano Mattei che coniuga lo sforzo pubblico con investimenti privati in partenariati paritari con le Nazioni africane”.