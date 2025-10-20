Webuild tra le “best pick” italiane: attesa crescita con il maxi progetto del Ponte sullo Stretto

Il gruppo Webuild è stato inserito da Intermonte tra le “best pick” delle MidCap italiane, ovvero le società più promettenti del mercato. L’analisi evidenzia come l’azienda stia consolidando il proprio percorso di crescita sostenibile e rafforzamento finanziario, confermandosi tra i leader mondiali nel settore delle grandi infrastrutture. Secondo Intermonte, Webuild ha portato a termine con successo la strategia di riduzione del rischio finanziario, orientandosi verso mercati più stabili e progetti di ampia portata, in linea con gli obiettivi del Piano industriale.

La capacità di ottenere nuovi contratti ha permesso al gruppo di ampliare la propria base operativa, che oggi conta oltre 60 macchine scavatrici TBM, e di diventare ancora più selettivo nella scelta delle commesse.

Con un portafoglio ordini superiore ai 50 miliardi di euro, concentrato in aree geografiche a basso rischio, Webuild dispone di una solida visibilità sui ricavi futuri. Tra i progetti di maggior rilievo citati da Intermonte spicca il Ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura dal valore stimato tra 10 e 11 miliardi di euro per l’opera principale, a cui si aggiungono altri 3-4 miliardi per le opere accessorie, destinata a rappresentare uno dei principali motori di crescita per il gruppo nei prossimi anni.