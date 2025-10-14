Volo Sharm-Roma, apprensione e atterraggio di sicurezza: a bordo la stampa al seguito di Meloni

Momenti di apprensione, nella giornata odierna, sul volo che da Sharm el-Sheikh portava a Roma. A causa del sospetto di una fuoriuscita di fumo dalla stiva, l’aereo in questione ha dovuto effettuare un atterraggio di sicurezza a Napoli. A bordo del volo WizzAir molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.

Dopo l’atterraggio i vigili del fuoco hanno fatto un primo controllo al velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche.