Volley, pareggio avvincente tra Domotek e Spike Campobasso nell’amichevole di Rotonda

Un pareggio che sa di vittoria per entrambe le squadre anche perché, il campionato si avvicina sempre di più e tocca farsi trovare pronti. È terminata 2-2 la prima prova amichevole della Domotek, disputata contro lo Spike Campobasso sul campo di Rotonda. Una partita sentita, che ha rievocato le gare della scorsa stagione ed i trascorsi tra coppa e volata per la A3 in B e che ha visto le due formazioni dare vita a un confronto acceso e senza esclusione di colpi. I parziali raccontano una sfida tiratissima: 19-25, 25-22, 26-24, 26-27.

La squadra di Mister Antonio Polimeni è partita forte,Nonostante un calo a metà del primo set, gli amaranto sono riusciti a portarlo a casa (19-25). La stessa determinazione li ha condotti alla vittoria del secondo parziale (25-22), dimostrando un buon avvio. Tuttavia, il Campobasso, compagine di pari categoria e legata alla Domotek dalla comune promozione in A3 di tre anni fa, non si è dato per vinto. La partita è cambiata nel terzo set, un vero e proprio braccio di ferro risolto solo ai punti supplementari (26-24) in favore dei molisani. Il quarto parziale è stato ancor più emozionante, con le due squadre che si sono spinte fino al 26-27, con il Campobasso che ha avuto la meglio, chiudendo così la partita sul 2-2.

L’incontro si è rivelato una prova formativa di grande valore. Per Mister Polimeni ci sono tanti elementi per lavorare: la partita ha messo in luce pregi e difetti di una squadra ancora in fase di rodaggio, offrendo un quadro chiaro degli aspetti da affinare in vista del campionato. Un test che, pur senza un vincitore, ha soddisfatto entrambe le squadre. Domotek e Spike Campobasso hanno trovato in questo avvincente 2-2 il banco di prova perfetto per misurarsi e raccogliere informazioni preziose in vista dei prossimi, impegnativi, appuntamenti.