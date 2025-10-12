Volley femminile, buona la prima della Tonno Callipo

Avviso ai naviganti: la Tonno Callipo parte lancia in resta, si impone di forza in Ciociaria e conferma le sue ambizioni fin dall’esordio. Sul campo dell’Assitec Volleyball Sant’Elia di Atina la squadra di coach Saja supera per 3-0 le laziali, dopo aver gestito bene qualche momento di difficoltà, ma mostrando sempre padronanza ed autorevolezza. Una prestazione collettiva incoraggiante per le giallorosse che, ovviamente, essendo soltanto alla prima gara ufficiale avranno di che migliorare. Soddisfazione dunque per la vittoria ovviamente in casa-giallorossa, che consente di partire col piede giusto, ma gioia ancora di più nel vedere su di tono – tra le altre – Geraldina Quiligotti (56% di ricezione positiva). Una prestazione di spessore quella del libero giallorosso, sovente in volo da una parte all’altra del campo a difendere ed a recuperare palloni, anche difficili.

Negli occhi anche precisione e diligenza nell’alzare in bagher quel pallone per la pipe vincente di Grigolo (11-14) nel secondo set. Insomma quel novembre dell’anno scorso è ormai soltanto un lontano ricordo, e la prestazione di ieri certifica il completo recupero di Geraldina, di fatto uno dei pilastri del sestetto di Saja. Con lei, l’altra riconfermata nel sestetto iniziale è stata ieri Benedetta Rizzo che, con Grigolo, è stata la vice bomber del match. Sempre la fast il marchio di fabbrica per la centrale giallorossa, che condisce il tutto anche con un ace e tre muri. L’opposto Botarelli è stata la best scorer del match con 14 punti, devastante in alcuni attacchi, ben supportata dalle altre due giallorosse a referto quali Pomili e Civitico. Poca storia nei tre set, con la Tonno Callipo quasi sempre a condurre nel punteggio, eccezion fatta per qualche parità nella parte iniziale del secondo set. Per il resto le giallorosse legittimano le ambizioni della vigilia, consapevoli di dover aggiungere tanti altri mattoncini a quello iniziale messo ieri.

Le dichiarazioni

Soddisfatto coach Saja che analizza lucidamente la contesa: “Sono contento per un esordio giocato con una bella intensità in difesa – inizia il tecnico giallorosso -, siamo partiti nel set iniziale un po’ contratti perché era comunque la prima partita ufficiale. Però abbiamo subito preso il giusto ritmo, ingaggiando una bella gara con l’avversario su chi difendeva di più e meglio, dal canto nostro però siamo stati molto bravi nelle situazioni negative. Tutto ciò ci ha dato la possibilità di creare un bel solco e di portare a casa un primo set in maniera autorevole. Nel secondo parziale le ragazze si sono sciolte a livello mentale, abbiamo giocato con più tranquillità e la nostra qualità si è vista. Abbiamo arginato una squadra che, forse, era ancora un po’ appannata dai pesi, quindi il secondo set si è chiuso ancora in modo molto positivo per noi. Nel terzo siamo partiti molto forte, rilassandoci un po’ nel finale com’è comprensibile, ma portando a casa una vittoria di forza, con una bella qualità soprattutto nelle cose negative. Quindi questi sono buoni indizi di un percorso che è assolutamente all’inizio: sicuramente non siamo ancora belli da vedere ma in questo esordio siamo stati concreti, quindi molto brave le ragazze e andiamo avanti così”. E domenica prossima esordio al PalaValentia per la Tonno Callipo, davanti al proprio caloroso pubblico giallorosso arriverà Arzano.

Il tabellino

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA FR – TONNO CALLIPO 0-3 (15-25, 16-25, 16-25)

ASSITEC: Zorzetto 7, Pinarello 1, Labianca 3, Garofalo 11, D’Arco 3, Santamaita 5, Gatta 1, Maiezza (L), Corella, Capponi, Gouchon (L). Ne: Liberati. All. Russo

TONNO CALLIPO: Scacchetti, Botarelli 14, Rizzo 13, Civitico 8, Grigolo 13, Pomili 8, Quiligotti (L), Scarabottini, Besteghi, Cammisa. Ne: Vinci, Macedo, Massara, Natalizia (L). All. Saja

ARBITRI: Pagliocca e Grasso

NOTE: durata set 27’, 30’, 27’ per un totale di un’ora e 24’. Assitec ace 0, bs 5, muri 2, errori 19; Vibo: ace 2, bs 9, muri 7, errori 16. Attacco 22%-39%; ricezione 42%-49%.