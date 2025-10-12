Volley, esordio con vittoria per l’Amaro Dhelios: il network Sportspecialist parte bene, Tonno Callipo KO

Ha esordito con una vittoria convincente l’Amaro Dhelios, la neonata compagine del network Sportspecialist che funge da serbatoio per la Domotek, la massima espressione del volley calabrese. Al PalaBoccioni di Reggio Calabria, in una cornice di pubblico speciale e mastodontica, gli amaranto di Mister Daquino hanno battuto la Tonno Callipo Vibo Valentia in tre set, con i parziali di 25-23, 25-17 e 25-15. La squadra ha mostrato carattere, prendendo confidenza con il palcoscenico dopo un primo set equilibrato e poi gestendo la partita con crescente autorità. È un primo passo, importante e significativo, che dà slancio a un roster nuovo, composto da giovani di talento con qualche prezioso innesto d’esperienza.

A rendere unica la serata è stata la cornice: un PalaBoccioni “sold-out” e caldissimo ha spinto la squadra per tutta la durata dell’incontro, creando un’atmosfera da match di alto livello. Sul campo, grande soddisfazione per le prestazioni dei giocatori. Ha ben agito la coppia di centrali formata da Liberatori e Giuliani, quest’ultimo volto storico del progetto sin dalla cavalcata che ha portato la prima squadra dalla B alla A3. Al loro fianco, l’opposto D’Agostino, Zerbonia da libero, e un ottimo reparto gioco formato da Seminarà, Casoria e da un esplosivo Cucè. La vittoria all’esordio rappresenta un biglietto da visita importante per il network, che ha così inaugurato nel migliore dei modi il suo cammino in Serie C, gettando solide basi per il futuro.