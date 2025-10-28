Volley, clamoroso all’Akademia Messina: coach Bonafede si è dimesso

“Il Gruppo Formula 3 Messina comunica che, a partire da oggi, Fabio Bonafede non ricoprirà più il ruolo di head coach della prima squadra. Il tecnico siracusano ha infatti manifestato alla società la propria volontà di dimettersi dall’incarico per motivi strettamente personali, decisione che il club ha accolto con rispetto e comprensione”. Così in una nota l’Akademia Messina comunica le dimissioni di coach Bonafede.

“La società desidera esprimere a coach Bonafede un sentito ringraziamento per lo straordinario percorso compiuto insieme in questi anni, durante i quali sono stati raggiunti risultati storici per il club siciliano:

la miracolosa salvezza nel 2023;

la semifinale Play-Off e di Coppa Italia nel 2024;

la recentissima finalissima Play-Off per la Serie A1 nell’aprile di quest’anno”.

“I vertici societari augurano a Fabio Bonafede le migliori fortune personali e professionali per il futuro. In attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata al secondo allenatore, Flavio Ferrara, e all’assistente allenatore e scoutman, Daniele Cesareo. Si rimanda, inoltre, alla conferenza stampa indetta per mercoledì 29 settembre – ore 11 – presso la Sala Hospitality del “PalaRescifina” in cui interverrà il presidente Fabrizio Costantino”.