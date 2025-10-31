Volley, Akademia Messina vuole rialzarsi: sfida di fuoco al PalaRescifina contro l’imbattuta Costa Volpino

Tornano al “PalaRescifina” le SuperGirls di Akademia Messina. Sabato 1° novembre, con inizio alle ore 15.30 –, nel quinto turno di andata di Regular Season del campionato di A2 femminile, il Gruppo Formula 3 Messina ospiterà la C.B.L. Costa Volpino. Dopo due sconfitte consecutive, le messinesi avranno l’opportunità di ritrovare quella luce persa dopo la prima vittoria con il Club Italia. Novità nello staff tecnico. L’head coach, Fabio Bonafede, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali. Al momento, in attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata al secondo allenatore, Flavio Ferrara, e all’assistente tecnico e scoutman, Daniele Cesareo.

L’avversario di turno

Per il club bergamasco si tratta della terza stagione consecutiva in A2. Un percorso graduale che ha preso avvio nell’annata 2022/2023, con la vittoria dei Play-Off Promozione di B1. Nel primo anno di A2, Pool Salvezza, con obiettivo prestabilito centrato. Infine, nella scorsa stagione, la società ha raggiunto una storica e meritata Pool Promozione, conclusa poi in 10ª posizione. Conferme per lo staff tecnico – composto dall’head coach Luciano Cominetti e dal suo secondo Claudio Albera -, per il libero Nicole Gamba, la registe Francesca Dell’Orto e Gaia Dell’Amico, le schiacciatrici Carolina Fumagalli e Simona Buffo, la centrale Margherita Brandi.

Tra i nuovi arrivi, Margherita Giani, centrale reduce da un’esperienza negli Stati Uniti, alla Pacific University. Da segnalare, la sua annata targata Reale Mutua Fenera Chieri (2018-19), in cui ha vissuto la realtà della massima serie. A concludere il reparto centrali, Valeria Pizzolato – classe 1999 -, la scorsa stagione all’ Itas Trentino dove ha realizzato 101 punti (72 in attacco con il 48,6 %, 20 muri, 9 ace. Primo anno in A2 per il libero Nicole Busetti, dopo la recente esperienza con il Don Colleoni Trescore in B1. Arrivo di spessore quello dell’opposta tedesca Lena Grosse Scharman, l’anno scorso a Padova con cui ha disputato da protagonista la Pool Promozione. Per lei, 495 punti di cui 431 in attacco con il 35,4 %, 43 muri e 21 ace.

Al momento, è la miglior realizzatrice della squadra lombarda con 58 punti (46 in attacco con il 47,9 %, 9 muri, 3 ace), seguita dalla schiacciatrice Aurora Pistolesi con 55 punti (51 in attacco con il 45,1 %, 1 muro, 3 ace), proveniente dalla Valsabbina Millenium Brescia. A concludere il roster, l’opposta Federica Favaretto (Trasporti Bressan Offanengo) e la schiacciatrice Linda Mangani (Orocash Picco Lecco).

Per le ragazze di coach Cominetti un en plein air di vittorie, tutte conquistate meritatamente senza la perdita di neppure un set. Nella quarta giornata, Costa Volpino ha osservato il proprio turno di riposo, mentre da sottolineare l’ultima prestazione delle bergamasche contro Concorezzo. Vittoria per 3-0 (25-15, 25-21, 25-16) e una brillante Scharmann – 19 punti con 40% di efficienza in attacco.

Due i precedenti, entrambi a favore di Messina, lo scorso anno, in Regular Season. In entrambe le gare, fu battaglia fino al tie-break. Nessuna ex dell’incontro.

Le dichiarazioni pre-match

Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina): “mi aspetto una partita complicata. Loro sono una formazione molto completa e aggressiva. Però, noi ci stiamo preparando bene. Penso proprio che sarà una bella gara”. Quali saranno le chiavi per tornare subito al successo? “Dovremo partire, innanzitutto, dal mettere in gioco il ritmo alto che abbiamo anche in allenamento. Rimanere sempre concentrate nel gioco e fare le cose sempre al nostro massimo”.

Margherita Brandi (CBL Costa Volpino): “affrontiamo una squadra che, soprattutto nelle ultime partite, ha dimostrato di essere in ottima forma. Giocare contro di loro in trasferta non sarà semplice: il campo è impegnativo e il pubblico sa farsi sentire. Messina è un gruppo composto da ragazze giovani che stanno dimostrando tanto e giocatrici di esperienza con un passato anche in A1. Per affrontare al meglio questa sfida dovremo restare unite, mantenere ordine nel nostro gioco e sostenerci in ogni situazione. Dobbiamo partire forte sin dal primo punto, spingendo con la battuta e cercando di imporre il nostro ritmo. Sarà sicuramente una partita combattuta, ma siamo pronte a dare il massimo, mettendo in campo tutte le nostre qualità e la nostra determinazione”.

Gli altri incontri del girone A e la classifica

Gli altri match della quinta giornata di andata Regular Season – girone A: Casalmaggiore vs Marsala, Melendugno vs Roma, Concorezzo vs Club Italia.

Classifica: Trentino 12, *Costa Volpino, Melendugno 9, *Messina, *Roma, *Marsala, Club Italia, Casalmaggiore, Concorezzo 3. *una gara in meno.

Direzione di gara e dove vedere la gara online

Al match di sabato 1 ottobre, diretto da Alessandro D’Argenio e Fabio Sumeraro – rispettivamente 1° e 2° arbitro -, affiancati da Martina De Luca al videocheck e dal segnapunti federale Giuseppe De Gaetano – si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (Clicca qui per acquistare il biglietto della gara) nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.00 di domenica.

Il match sarà visibile gratuitamente sul canale youtube di Volleyball World Italia al seguente link: (Clicca qui per vedere la gara online).

Il match sarà visibile gratuitamente sul canale youtube di Volleyball World Italia al seguente link: (Clicca qui per vedere la gara online).