Volley, Akademia Messina di scena nella Capitale: in campo con la serba Tisma per riscattare Concorezzo

Prima trasferta stagionale per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica 26 – ore 15.30 – le SuperGirls di coach Bonafede saranno ospiti di Roma Volley Club per la quarta giornata di andata del campionato di serie A2 femminile. Dopo aver osservato il previsto turno di riposo, la formazione siciliana avrà l’occasione di riscattare la sconfitta interna con la Clerici Auto Concorezzo. Novità nel roster messinese. La scorsa settimana è arrivata in Sicilia la palleggiatrice serba Andrea Tisma – classe 2003, 188 cm. Il nuovo innesto ha avuto modo di lavorare con le compagne, affinando così l’intesa. Sarà a disposizione dello staff tecnico già per la gara di domenica. Non fa più parte del gruppo squadra, invece, Nikol Milanova.

L’avversario di turno

Il club romano torna in A2 dopo due stagioni nella massima serie. Nella stagione 2023-24 ha scritto una pagina importante della propria storia, classificandosi all’ottavo posto in classifica e guadagnando così il pass per i Play-Off Scudetto, mentre nella scorsa stagione – nonostante la retrocessione – le ragazze di coach Cuccarini hanno conquistato la Challenge Cup, battendo Chieri in entrambe le gare valide per il titolo. Confermati solo il libero Giorgia Zannoni e lo staff tecnico composto dal 1st coach Giuseppe Cuccarini e il 2nd Adriano Di Peco.

Tra le nuove atlete un volto già conosciuto dal club messinese, la schiacciatrice Chiara Mason che la scorsa stagione ha indossato la casacca giallo-rossa in riva allo Stretto. Seguono: l’opposto Nikoleta Perovic, che torna il Italia, dopo con San Giovanni in Marignano nella stagione 2022-23; le palleggiatrici Martina Cantoni (Volleyball Casalmaggiore) e Gaia Guiducci (Reale Mutua Fenera Chieri ’76); le schiacciatrici Giulia Angelina (esperienza in Polonia con BKS BOSTIK ZGO Bielsko-BiaÅ), Teresa Maria Bosso (Bam Mondovì) e Carolina Pecorari (Bartoccini Mc Perugia); le centrali Ludovica Guidi (Numia Vero Volley Milano), Chiara Biesso (Narconon Volley Melendugno) e Claudia Consoli (Omag-Mt San Giovanni). L’altro libero è Federica Baratella (Futura Giovani Busto Arsizio).

Un inizio di campionato amaro per Roma, che non è ancora riuscita ad esprimere le potenzialità del proprio roster. Nella scorsa giornata – al Pala Farina – ha concesso l’intera posta in palio a Casalmaggiore in quattro set (3-1: 25-19, 27-25, 26-28, 25-16). Da evidenziare, prestazione della montenegrina Nikoleta Perovic, autrice di 18 punti (16 in attacco con il 36 % e 2 muri). 2 ex della gara: Chiara Mason a Akademia Messina nel 2024/2025; Martina Ferrara a Roma Volley Club nel 2023/2024.

Due i precedenti tra le due squadre, entrambi nella stagione 2022-23. Fu la formazione capitolina a prevalere nelle circostanze, battendo 3-0 le siciliane alla Cittadella Universitaria messinese e poi replicando il risultato nella gara di ritorno. Le due formazioni si sono già ritrovate di fronte, nel mese di settembre, in occasione del primo Memorial “Simonetta Avalle”. Nella finale 3°/4° posto, successo di Messina al tie-break.

Le dichiarazioni pre-match

A presentare la gara di domenica, il libero messinese Cecilia Oggioni: “Sarà una partita importante, soprattutto per dare un segnale dopo la sconfitta contro Concorezzo. Loro? Sono sincera, non so cosa aspettarmi. Hanno avuto un inizio di campionato difficile; non so se magari cambieranno qualcosa. Noi adesso dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e gioco”. Nel Memorial “Simonetta Avalle” le avete battute nella finale per il terzo posto al tie break. Quanto può contare questo precedente e che messaggio vi ha lasciato quella gara: “ci ha detto che nonostante la partita si possa complicare, noi siamo in grado benissimo di gestire la situazione. Ma le partite di campionato sono una storia a sé. Non dobbiamo portarci troppo dietro questa vittoria. Si trattava solo di pre-campionato”.

Dove si deciderà questa partita? “Sul piano della tenuta mentale”. In merito all’arrivo della nuova regista Andrea Tisma: “è entrata in punta di piedi, ma non troppo. In genere, da straniera, se non parli italiano, è difficile entrare subito in sintonia. Invece, devo dire, lei si è posta molto tranquillamente con noi, è stata super disponibile, sta imparando la lingua e le dinamiche del gruppo. Magari all’inizio, quando sei l’ultima arrivata, sei un po’ in disparte. Invece, lei ha espresso subito che tipo di giocatore vuole essere. Questo ha fatto molto piacere”.

Sullo stato di salute della squadra dopo Concorezzo: “Sicuramente, i primi giorni non eravamo contentissime della sconfitta, ma questo non ha assolutamente inficiato su quanto fatto. Soprattutto negli ultimi due allenamenti, abbiamo lavorato in maniera intensa. Lì ho capito che la squadra è proiettata verso il futuro, verso qualcosa di più importante”. Per Cecilia si tratta di un ritorno a casa, essendo lei romana: “La mia famiglia viene per me, anche se la città per cui gioco non è la mia nativa. Non importa, i colori sono quelli. In caso di vittoria? Una carbonara tutte insieme per festeggiare”.

Gli altri incontri del girone A e la classifica

Gli altri match della quarta giornata di andata Regular Season – girone A: Casalmaggiore vs Club Italia, Marsala vs Melendugno, Concorezzo vs Trentino.

Classifica: Trentino, Costa Volpino, Melendugno 9, *Messina, Concorezzo, Casalmaggiore 3, *Roma, *Marsala, Club Italia 0. *una gara in meno

Direzione di gara e dove vedere la gara online

La direzione dell’incontro è stata affidata alla coppia arbitrale Lorenzo De Luca (1° arbitro) ed Eleonora Candeloro (2° arbitro) – con la collaborazione di Immacolata Arienzo al videocheck e Gabriele Arghittu quale segnapunti federale. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale youtube di Volleyball World Italia al seguente link: (Clicca qui per vedere la gara online).