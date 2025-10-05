Volete far giocare Juventus-Milan? Sì, ma non segneranno mai… Terzo 0-0 di fila in un anno. E Pulisic imita Baggio

0-0 nel novembre 2024. 0-0 nell’aprile 2025. 0-0 nell’ottobre 2025. Juventus-Milan, ormai, significa reti bianche, poche emozioni e partite brutte e noiose. Terzo risultato ad occhiali di fila tra le due squadre in un anno. La Juve, tra l’altro, continua la pareggite, mentre al Milan non riesce un altro sgambetto dopo quello al Napoli. Allegri, nel suo ex stadio, si difende bene e sfiora anche il colpaccio, ma viene tradito da Pulisic, che nella ripresa spara alto un rigore. L’americano imita Baggio, che 31 anni fa sbagliò proprio nella casa del giocatore rossonero, negli Usa. Non una partita bellissima, in termini di occasioni ed emozioni. Ma sicuramente le varie Napoli, Inter e Roma ringraziano. In vetta, ora, è bagarre, con cinque squadre in tre punti: Napoli e Roma a 15, Milan a 13, Inter e Juventus a 12.