“Voi siete quattro coglioni”, ultrà furiosi al termine di Reggina-Nocerina | VIDEO

Triste, ma non imprevedibile, epilogo al termine di Reggina-Nocerina. Al “Granillo” finisce 2-3, amaranto fuori dalla Coppa Italia Serie D e alla terza sconfitta interna in un mese. Indicibile, incommentabile, figuracce così vergognose neanche ai tempi della Serie A. Ultrà ormai, giustamente, a ruota libera contro chiunque. Dopo le contestazioni di domenica, dentro e fuori dal campo, i tifosi hanno replicato oggi: prima lo striscione di protesta, poi i cori a Ballarino e infine quelli alla squadra. “Voi siete quattro coglioni” hanno urlato gli ultrà ai giocatori che provavano ad avvicinarsi sotto la Curva. In basso il video.