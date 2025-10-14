“Vogliamo tornare a casa sani e salvi”: manifestazione a Palermo dopo l’omicidio di Paolo Taormina

Manifestazione in corso a Palermo da parte di circa 200 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, per dire stop alla violenza e chiedere più sicurezza dopo l’uccisione di Paolo Taormina. I ragazzi a turno stanno evidenziando le loro paure e le insicurezze di chi vive in una città dove, la sera, potrebbero succedere risvolti inaspettati, proprio come accaduto a Taormina sabato scorso, ucciso davanti al suo locale con un colpo di pistola alla tempia. “Vogliamo sapere che se usciamo per andarci a divertire – dice uno studente – poi torneremo a casa sani e salvi. Chiediamo protezione, maggiori controlli, e forze dell’ordine impegnate quotidianamente nelle strade contro i criminali”.