Vittoria di Occhiuto, Bruno Caridi esulta: “la Lega cresce e convince a Reggio Calabria”

“È una grande giornata per il centrodestra calabrese. La vittoria del Presidente Roberto Occhiuto conferma la fiducia dei cittadini in una coalizione unita, solida e capace di offrire alla Calabria una visione concreta di crescita e sviluppo. Come Vice Commissario provinciale della Lega a Reggio Calabria, sono profondamente orgoglioso del risultato straordinario ottenuto dal nostro partito. Sotto la guida del commissario Giuseppe Mattiani, rieletto con ben 12.619 preferenze in Consiglio Regionale e risultato il consigliere leghista più votato dell’intera Calabria, la Lega ha raggiunto numeri record, diventando il secondo partito del centrodestra nel comune di Reggio Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il Vice Commissario provinciale della Lega di Reggio Calabria, Bruno Caridi.

“Un risultato che premia il lavoro di una squadra seria, coerente e sempre presente sul territorio. La Lega ha ottenuto un dato eccezionale nella circoscrizione Sud, dove ha raggiunto oltre il 14% dei consensi, superando la media regionale e confermandosi forza politica in costante crescita. Un traguardo che testimonia il radicamento del partito nella provincia di Reggio Calabria e la fiducia che sempre più cittadini ripongono nel nostro progetto. Ogni voto ricevuto è il riconoscimento di un percorso fatto di ascolto, presenza e concretezza. Non viviamo di promesse, ma di risultati; non di slogan, ma di impegno quotidiano accanto ai cittadini e alle loro esigenze” aggiunge Caridi.

“Questa è la vittoria della Calabria che crede nel cambiamento, che lavora, che vuole restare nella propria terra e costruire un futuro migliore. La Lega continuerà ad essere protagonista di questo percorso, accanto al Presidente Occhiuto e a tutta la coalizione di centrodestra, con una sola bussola: il bene dei calabresi. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e a dimostrare, con serietà e passione, che la Lega è il partito della concretezza, della vicinanza e del buon governo. La Lega c’è, cresce e continuerà a fare la differenza per la nostra terra” conclude Caridi.