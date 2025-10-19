Virtus Messina, è il momento di rialzarsi: arriva il Città di Santa Teresa

Quarta giornata del campionato di Prima Categoria, Girone D: la Virtus Messina ospita, al “Sorbello Stadium” di Camaro, la capolista Città di Santa Teresa. La formazione di mister Antonio Platania scende in campo con l’impellente necessità di riscattare il brutto avvio di stagione sin qui registrato. Un ruolino di marcia tutt’altro che positivo: tre sconfitte incassate sulle tre partite finora disputate, zero gol fatti e nove subiti. Score che riflette, a tutti gli effetti, quelle che sono le comprensibili difficoltà di ambientamento alla categoria della matricola giallorossa. Peloritani attesi da uno squillo che possa portare i primi punti in una graduatoria che li vede attualmente relegati all’ultimo posto (in coabitazione con Casalvecchio Siculo, Real Itala Franco Zagami e TaoNaxos).

All’angolo opposto del ring si presenterà l’ambizioso Città di Santa Teresa. La compagine di mister Giacomo Parisi si è resa sin da subito protagonista di un inizio di stagione ad altissimi giri di motore, come testimoniato dalle tre vittorie raccolte nelle gare contro Real Itala Franco Zagami, Etna Calcio Club e Casalvecchio Siculo. Positive anche le statistiche relative ai gol fatti (10) e a quelli subiti (0), che fanno dei rossoneri il secondo miglior attacco del raggruppamento (alle spalle del solo Furci) e una delle migliori difese dell’intera categoria. Roster che può vantare, fra le proprie file, nomi interessanti come quelli del difensore Giuseppe Manuli, del centrocampista Antonino Garufi e dell’attaccante Francesco Ferraro, con quest’ultimo miglior marcatore del team a quota tre reti. Fischio d’inizio alle ore 18:30, agli ordini del signor Danilo Bonaventura della sezione di Acireale.

I convocati di mister Antonio Platania: Raimondi, Anfuso, Busà, Centorrino, De Leo, Maisano, Bonanno, Augliera, Galletta, Paladino, Portanova, Forganni, Romeo, Calì, Freni G., Bonsignore, Paratore.