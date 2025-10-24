Viola, staff medico al completo con un tris di professionisti nel settore sanitario

La Redel Viola Reggio Calabria ha completato l’organico dello staff medico per la stagione 2025/26. Insieme al dott. Gianni Calafiore, medico sociale del club e pilastro della storia neroarancio da quasi 50 anni, sono operativi già da settimane il fisioterapista Peppe D’Agostino e l’osteopata Francesco Catanoso. Il dott Gianni Calafiore, premiato con la benemerenza del Coni per la sua dedizione e l’attività in ambito sportivo a favore della Viola, è responsabile nonché coordinatore dello staff sanitario.

Peppe D’Agostino, fisioterapista, già membro dello staff in serie A2 e specialista in Educazione Motoria ha esperienze all’attivo anche in diversi sport, impegnato nel sociale è un punto di riferimento per i nostri atleti.

Francesco Catanoso, osteopata ha studiato presso Accademia Superiore di Formazione in Medicina Osteopatica di Palermo, ed è uno stimato professionista del suo settore, ha all’attivo anche esperienze con la pallavolo in serie B.

La società rivolge a tutto lo staff sanitario gli auguri di buon prosieguo di stagione ringraziandoli per il loro prezioso lavoro e la dedizione ai colori neroarancio.