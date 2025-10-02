Viola, parla il ds Meduri: “vi spiego i perchè del ko a Brindisi. Contro Molfetta mi aspetto…”

Si avvicina il debutto casalingo per la Redel Reggio Calabria ed a fare il punto in casa neroarancio è il direttore sportivo Vincenzo Meduri. Direttore, vittoria del Trofeo Sant’Ambrogio e sconfitta a Brindisi la prima giornata. Il suo pensiero dopo questi primi impegni stagionali? “La vittoria del Sant’Ambrogio è stato il segnale concreto che il lavoro fatto, l’impegno quotidiano durante gli allenamenti, la fiducia reciproca e la voglia di crescere hanno dato i loro frutti. Il risultato di un atteggiamento positivo che i ragazzi hanno avuto fin dall’inizio, mostrando spirito di sacrificio, determinazione, umiltà e mentalità vincente. La sconfitta di Brindisi? Hanno pesato alcune difficoltà di natura fisica ed anche l’overtime, in cui la squadra ha perso di lucidità”.

Il DS prosegue. “Contro la Dinamo è stata una gara intensa, abbiamo giocato a tratti, con poca continuità, probabilmente a causa dell’importante lavoro di preparazione fisica, ma anche perché siamo in una fase di rodaggio dei meccanismi di gioco difensivi ed offensivi. Non dimentichiamo neppure che sette decimi del nostro roster sono nuovi.

In questo momento stiamo, in parte, pagando il prezzo di una preparazione atletica molto intensa, ma necessaria per affrontare al meglio una stagione lunga e impegnativa. Serve tempo e tenacia, ma la direzione è quella giusta. Il gruppo ha talento, ma soprattutto ha forti valori umani. Conosco bene questi ragazzi, la loro mentalità, la loro etica professionale. C’è fame, voglia di crescere e soprattutto c’è una forte identità che sta crescendo allenamento dopo allenamento. Questi sono i motivi che ci portano ad essere fiduciosi”.

Lavoro quotidiano, spirito di sacrificio: archiviata la prima sconfitta, qual è l’atteggiamento giusto da mettere in campo contro Molfetta?

“Ritengo fondamentale sottolineare i nostri valori, perché il talento da solo non basta, ma ci vuole fatica, dedizione quotidiana ed unione di intenti. Su questa base possiamo costruire qualcosa di importante, nella consapevolezza che la nostra forza non sta’ solo nei singoli giocatori, ma in un gruppo unito, compatto e maturo. Contro Molfetta, mi aspetto una prestazione con un’energia completamente diversa. Vedremo una squadra più aggressiva, compatta, pronta a lottare su ogni possesso. Vogliamo reagire subito, con lucidità, ma anche con quella cattiveria agonistica che deve diventare la nostra firma”.

La gente di Reggio, i tifosi. Alla presentazione della squadra è stato decisamente mostrato grande attaccamento ai colori neroarancio…

“Un grazie speciale va ai tifosi, al loro sostegno che ci ha motivati nei momenti chiave e che ci ha fatto sentire il calore di casa. Insieme ai ragazzi lavora, alacremente, un team che ha a cuore questi colori e questa squadra. Vi aspettiamo al PalaCalafiore domenica 5 ottobre”.

Il messaggio ai supporters. “Il vostro supporto può fare la differenza. In casa vogliamo costruire una vera roccaforte, in cui ogni squadra che entra deve sentirne la pressione. Abbiamo bisogno di voi, del vostro calore, della vostra voce. Siate il nostro sesto uomo in campo: insieme possiamo costruire qualcosa di grande”.