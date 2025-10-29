Viola, la strigliata di Cadeo dopo Castellaneta: “serve umiltà, mettere da parte lo status e dimostrare”

Una sconfitta che brucia contro una neopromossa, maturata in una partita che si credeva persa e che era miracolosamente a un passo dall’essere riportata in casa. È finita con un rovescio per la Redel Viola Reggio Calabria in trasferta a Castellaneta, in una gara di Serie B Interregionale caratterizzata da una grandissima rimonta finale dei reggini, che hanno perso di misura dopo aver recuperato uno svantaggio di 19 punti, rischiando addirittura l’over-time.

A margine della sfida, il coach Giulio Cadeo non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione della sua squadra, puntando il dito non sull’ultimo minuto, ma sull’atteggiamento generale.

“È stata una sfida che purtroppo noi non abbiamo ancora capito – ha esordito – perché ce lo diciamo da parecchio tempo: non si possono valutare le partite prima leggendo i nomi, leggendo i curriculum. Io credo che dobbiamo entrare nell’ottica di mettersi in discussione ogni domenica”. Secondo l’allenatore, la squadra non può vivere di rendita. “Dobbiamo fare qualcosa che deve venire, non vivere su quello che abbiamo fatto o su quello che è stato fatto. In questo campionato è ancora più estremizzato questo concetto: non ci sono partite facili”.

Interrogato su cosa sia mancato nel guizzo finale dopo aver raggiunto il pari, Cadeo è stato chiaro. “Quello poi sono gli episodi. Io direi che il fatto dell’ultimo minuto è molto relativo. Io credo che sia mancata per 36 minuti la determinazione, la voglia di difendere”. La prova, per il coach, sta proprio nella rimonta. “Non è una questione di stanchezza se a 30” dal termine ci mettiamo a difendere, a mettere il corpo addosso, a portarli dai 6 a 10 metri dal canestro, a non farli tirare e recuperare 16 punti. Quindi è tutto quello che c’è stato prima, o quello che non c’è stato prima”.

Con due settimane a disposizione prima della prossima gara, tra due domeniche in casa contro Svincolati Milazzo, Cadeo vede la pausa come un’opportunità cruciale.

“La ricetta è molto semplice, quella dell’umiltà: lasciare da parte lo status di quello che è stato fatto e pensare di dimostrare qualcosa. Al momento non abbiamo ancora dimostrato molto”.

Il campionato è lungo e l’allenatore si dice fiducioso nelle scelte fatte, ma avverte… “Adesso dobbiamo cambiare il registro come mentalità”.

Intanto, arrivano buone notizie dal fronte infortuni: “Laquintana oggi ha fatto allenamento completo con tutta la squadra. Abbiamo due settimane per far crescere l’aspetto mentale e per capire che dobbiamo giocare e difendere insieme”.

Un messaggio chiaro, quindi, in vista del prossimo impegno. La Redel dovrà ritrovare se stessa non sul parquet, ma nella testa, prima di scendere in campo.