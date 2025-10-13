“Vinciamo il derby”: i giocatori del Messina festeggiano la vittoria contro la Reggina negli spogliatoi

La lavagnetta luminosa che segna il risultato finale. Una pratica abbastanza comune, negli ultimi anni, utilizzata dai calciatori per festeggiare una vittoria importante. Era successo anche negli ultimi derby dello Stretto, quelli vinti da Messina e Reggina in Serie C. Il derby, però, mancava da nove anni. Ieri le due squadre si sono ritrovate e il Messina, al triplice fischio, ha consolidato questa tradizione, festeggiando negli spogliatoi con l’1-0 nella lavagnetta luminosa e un foglio con la scritta “vinciamo il derby”.

Per i giocatori biancoscudati è una vittoria pesante, che va oltre i tre punti e la classifica. E’ la vittoria dell’impegno, dell’abnegazione, del sacrificio, del cuore oltre l’ostacolo, nonostante le difficoltà di inizio stagione, senza una società, senza una preparazione e con un organico costruito in fretta e furia. Un successo conquistato dopo una partita di rimessa, in sofferenza, ma senza mai rischiare, al cospetto di quella che – in estate – era considerata tra le favorite del girone I di Serie D. Ma oggi, sul campo e senza penalizzazione, il Messina avrebbe quattro punti in più della Reggina.