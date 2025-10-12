Vincenzo Fullone sta bene: il cosentino della Flotilla tornerà in Calabria

C’era un po’ di apprensione intorno alle condizioni di Vincenzo Fullone, il cosentino di Mirto Crosia a bordo della seconda Flotilla fermata da Israele nei giorni scorsi. Dopo il fermo, infatti, non erano state diramate novità in merito alle sue condizioni. Attraverso un aggiornamento pubblicato sul suo profilo social da chi, in questo momento, lo sta gestendo, si apprende che l’attivista calabrese sta bene e tornerà presto in Calabria.

“Vincenzo è finalmente libero ad Amman e domani, lunedì 13 ottobre, farà ritorno in Italia. Dopo uno scalo a Roma Fiumicino, arriverà a Lamezia Terme con il volo AZ1167 previsto per le ore 18:30. Lo abbiamo sentito al telefono: era commosso, emozionato, e ha voluto ringraziare tutte e tutti per l’affetto e il sostegno ricevuti in questi giorni difficili“, si legge.