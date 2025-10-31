Villa San Giovanni, la Domotek Volley fa visita agli studenti del “Nostro Repaci” | FOTO

Sport, passione e valori condivisi: sono questi gli ingredienti che hanno reso indimenticabile l’incontro del 27 ottobre 2025 tra gli alunni dell’Istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni – un’eccellenza del territorio con lo status di Liceo Sportivo – e i pallavolisti della Domotek Volley, la squadra reggina protagonista del campionato nazionale di Serie A3. Ad incontrare i giovani studenti, in un evento promosso dall’istituto, una rappresentanza di atleti di primo piano per il club reggino: il confermatissimo schiacciature Enrico Lazzaretto, il nuovo centrale Luca Presta, ed i giovani Francesco Ciaramita e Simone Rigirozzo, accompagnati dal Direttore Generale della società, l’avvocato Marco Tullio Martino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione avviato tra la Domotek Volley e il mondo della scuola, che prevede convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della pallavolo e ai suoi valori positivi.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i giocatori, ponendo domande e ascoltando le loro storie di impegno, sacrificio e passione. Il momento più emozionante si è vissuto nella palestra dell’istituto, dove studenti e atleti si sono sfidati in una partita amichevole, tra bagher, schiacciate e palleggi, trasformando la lezione in una festa dello sport.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico Maristella Spezzano e al Prof. Santi La Fauci per la preziosa collaborazione.

Il tour “scolastico” dei pallavolisti di Mister Antonio Polimeni è appena iniziato e promette nuove tappe, intriganti e formative. L’appuntamento è, adesso, al PalaCalafiore: la Domotek aspetta tutti i tifosi domenica alle ore 18 per il match casalingo, il primo della stagione contro Castellana Grotte. Sapore di big match: capitan Laganà e soci hanno vinto all’esordio a Galatone, i pugliesi idem, si prospetta una grande sfida e festa dello sport.