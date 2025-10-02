Villa San Giovanni: alla fortezza Santa Trada il 10° convengo di “Medicina del dolore” | INTERVISTA

Sabato 11 ottobre, la fortezza Santa Trada di Villa San Giovanni, ospiterà il 10° convengo di “Medicina del dolore”, a cura del dott. Francesco Monea. Tema del convegno sarà la medicina rigenerativa, oggi applicabile a diverse patologie e punta al processo di auto cura di organi o tessuti danneggiati e malattie mediante l’uso delle cellule staminali.

Alla kermesse parteciperanno oltre 100 medici che tratteranno dei metodi di applicazione della medicina rigenerativa. L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb al dott. Monea: