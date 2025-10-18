Villa San Giovanni, la San Vincenzo incontra le strade dei liceali in Erasmus

Certe cose accadono sempre per un motivo e il caso non esiste nelle nostre vite. Come può il caso definire una storia dai legami sorprendentemente forti? Il destino, forse meglio chiamarlo così, ha unito un’esperienza unica di alcuni liceali con l’impegno capillare

internazionale della Società San Vincenzo de Paoli, grazie all’asse tra Villa San Giovanni e Galway in Irlanda. Protagonisti i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Nostro Repaci, chiamati a raccontare presso l’aula Magna G. Trecroci della sede di Via De Gasperi la loro personale esperienza vissuta nell’Erasmus a tinte irlandesi.

Lo speciale appuntamento si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, ha preso il nome di “Beyond Borders (oltre i confini, ndr)” ed è stato incentrato sull’esperienza di scuola e lavoro vissuta dagli studenti per un mese a Galway. Il convegno è stato moderato dalla prof.ssa Caterina Pratticò e ha visto la partecipazione della

dirigente scolastica Maristella Spezzano, di tutti i ragazzi del liceo impegnati nel progetto e di alcuni soci della San Vincenzo di Villa San Giovanni, rappresentati dalle parole di Simone Sebelic. L’intensa attività di tirocinio svolto a partire dal 19 luglio scorso ha permesso ai giovanissimi delle classi terze e quarte del liceo villese di sperimentare diverse realtà lavorative del territorio irlandese. Una su tutti ha permesso di creare il citato collegamento con la San Vincenzo.

Una studentessa ha prestato servizio presso un negozio di beneficenza gestito dalla Society of Saint Vincent de Paul, ovvero la sezione irlandese dell’associazione. Per lo più, la studentessa in questione aveva vissuto la speciale esperienza del volontariato presso la sede di Villa San Giovanni qualche mese prima, rimanendo piacevolmente colpita della capillare presenza vincenziana in città e adesso della peculiare vicinanza nella sua vita. Proprio uno speciale progetto che da anni vede collaborare la San Vincenzo di Villa e il Liceo Nostro Repaci ha da tempo aperto le porte dell’associazione ai giovani liceali del posto che adesso hanno potuto vedere con i loro occhi come la San Vincenzo sia radicata nel mondo senza confini. Dall’evento scolastico, la sezione vincenziana di Villa San Giovanni si porta dentro proprio la gioia di questa ragazza che, nel rivedere i soci, ha manifestato tutto il suo desiderio di ritornare in sede quando a breve verrà riattivato il progetto per l’attuale anno scolastico.