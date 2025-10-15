Vicinanza e solidarietà della Federazione del PSI di Messina all’On. Ismaele La Vardera

La Federazione del Partito Socialista Italiano di Messina esprime la propria vicinanza e piena solidarietà al deputato regionale, On. Ismaele La Vardera, a seguito delle intimidazioni subite che hanno reso necessaria l’assegnazione di una scorta per tutelare la sua incolumità. La decisione dei vertici delle forze dell’ordine e del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di porre il parlamentare sotto protezione testimonia la serietà delle minacce ricevute e la necessità di garantire che possa continuare a svolgere il suo mandato in piena libertà e sicurezza sul territorio.

L’impegno politico e l’azione di denuncia dell’On. La Vardera, in particolare in qualità di vicepresidente della Commissione Antimafia regionale, hanno evidentemente toccato interessi illeciti, portando a inaccettabili atti intimidatori. In un momento così delicato, la Federazione del PSI di Messina si unisce al coro unanime di solidarietà proveniente da tutto l’arco politico e dalla società civile, ribadendo la ferma condanna di ogni forma di violenza e minaccia volta a condizionare l’operato delle istituzioni democratiche. È fondamentale che tutti i rappresentanti dei cittadini possano esercitare le proprie funzioni senza timori, a garanzia dei principi di legalità e giustizia.