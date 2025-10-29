Vibo Valentia, svolta nelle indagini sull’attentato incendiario contro dirigente comunale

Svolta nelle indagini sull’atto intimidatorio compiuto l’11 luglio scorso ai danni dell’autovettura di proprietà della dirigente comunale del Comune di Vibo Valentia, dottoressa Claudia Santoro. Dopo mesi di serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Vibo Marina, in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Vibo Valentia, hanno individuato i presunti autori del gesto.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha permesso di ricostruire con precisione le fasi dell’episodio grazie a una minuziosa analisi dei filmati di videosorveglianza cittadina e al riscontro dei dati telefonici relativi alle celle attive nella zona al momento dei fatti. Le indagini hanno così consentito di identificare l’autovettura utilizzata per raggiungere l’abitazione della dirigente, dove il veicolo della donna fu successivamente dato alle fiamme.

Parallelamente, controlli mirati sul territorio hanno fornito ulteriori riscontri, che hanno rafforzato il quadro accusatorio a carico dei presunti autori dell’intimidazione. Al termine delle indagini preliminari, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenute responsabili, a vario titolo, dell’incendio doloso e dell’atto intimidatorio. Nei loro confronti è stato notificato il provvedimento di conclusione delle indagini e il relativo avviso di garanzia, emesso dalla Procura.