Vibo Valentia: si dimette la maggioranza dei consiglieri provinciali, contrasti con il presidente L’Andolina

E’ caos politico alla provincia di Vibo Valentia dove 7 consiglieri provinciali si sono dimessi a causa di contrasti col presidente Corrado L’Andolina. A firmare l’atto di dimissioni sono stati i consiglieri Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franze, del centrodestra; Alessandro Lacquaniti, Gianpiero Calafati e Nicola Papa, dell’area di centro e Antonino Schinella del Partito Democratico.

Il presidente L’Andolina, malgrado le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, resta comunque in carica e potrà indire entro tre mesi le elezioni dell’ente.