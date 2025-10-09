Vibo Valentia, pubblicata la manifestazione d’interesse per la stagione teatrale 2025-2026

Il Comune di Vibo Valentia compie un passo decisivo verso la rinascita culturale della città: è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione della stagione teatrale 2025/2026. Un atto concreto che segna l’avvio di una nuova era per il teatro comunale, da tempo atteso e finalmente prossimo all’apertura effettiva. Mentre si avvicina alla conclusione l’intervento tecnico necessario per la piena operatività della struttura, l’amministrazione comunale guarda già al futuro, puntando su una programmazione teatrale di qualità, capace di coinvolgere artisti, compagnie e pubblico in un dialogo vivo e appassionato.

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Enzo Romeo: “Questa pubblicazione non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte: Vibo Valentia vuole tornare a vivere il teatro, a respirare arte, emozione e bellezza. Il nostro teatro comunale sarà finalmente uno spazio aperto alla città, alle idee, alla creatività. È un sogno che si realizza, e che vogliamo condividere con tutti i cittadini”.

Con questo avviso, il Comune invita operatori culturali e teatrali a proporre progetti che possano dare vita a una stagione ricca, inclusiva e capace di valorizzare il territorio. L’Avviso è finalizzato alla realizzazione della prossima e prima stagione teatrale, poiché, come già deliberato nei mesi scorsi, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di costituire per il futuro un ente gestore della struttura sulla base di un Partenariato speciale pubblico-privato.

L’Avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia a questo link https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/teatro comunale-pubblicato-lavviso-di-manifestazione-dinteresse-per-la-stagione-2025-2026 ed all’albo pretorio online.