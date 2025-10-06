Vibo Valentia, la tradizionale “Giornata dell’aratura” nella piana degli Scrisi | VIDEO

Un appuntamento divenuto ormai tradizione, attesa e sentita. Un momento in cui l’uomo rinsalda il suo legame con la terra e il lavoro che lo nobilita. Presso la Piana degli Scrisi, a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, quella che un tempo era definita il “granaio” del Vibonese, si è celebrata la 4ª edizione della “Giornata dell’aratura“, la prima con la santa messa.

Una sfilata di trattori che, dopo la benedizione da parte della autorità ecclesiastiche, hanno arato la terra rendendo omaggio al mondo contadino e alla tradizione di Maierato. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb l’approfondimento sulla “Giornata dell’aratura” dalla viva voce dei protagonisti.