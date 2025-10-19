Vibo Valentia, in arrivo una nuova area verde nel quartiere Moderata Durant: giochi, inclusione e socialità per tutte le famiglie

Una nuova e bella area verde attrezzata, pensata per i bambini, le famiglie e tutti coloro che amano trascorrere delle ore all’aria aperta vivendo il proprio quartiere in maniera attiva: è quella che presto sorgerà in un angolo del quartiere Moderata Durant, tra le vie Spadolini ed Einaudi, su volere dell’amministrazione comunale. È lo stesso sindaco Enzo Romeo ad annunciarlo: “Ci stiamo lavorando da mesi, ho fatto personalmente un sopralluogo insieme all’assessore Monteleone, abbiamo incontrato i residenti, ci siamo confrontati ed ascoltato le loro esigenze, ed oggi siamo arrivati ad un punto di svolta importante: sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di questa nuova area verde dedicata a tutte le persone che qui ci abitano e che per troppo tempo sono state trascurate e dimenticate”.

Il progetto prevede la sistemazione a verde e la creazione di un parco giochi attrezzato nelle immediate vicinanze del Parco urbano e del Palatenda Borsellino. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che comprende già la realizzazione di altre importanti strutture pubbliche.

Nello specifico verranno create aree giochi e zone pic-nic accessibili a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. I percorsi pedonali saranno larghi 2,50 metri per consentire ai più piccoli di accedere anche con mini-veicoli a pedali o elettrici. Verranno installate attrezzature ludiche innovative e la nuova area sarà dotata di pavimentazione antitrauma in gomma, arredi inclusivi e giochi progettati per essere utilizzati in modo autonomo e sicuro da bambini di ogni età e abilità. L’area pic-nic sarà distribuita lungo i percorsi verdi, creando un ambiente accogliente e multifunzionale per famiglie e cittadini.

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo voluto un intervento che non fosse solo estetico, ma profondamente sociale. La nuova area giochi sarà un luogo dove bambini e famiglie potranno ritrovarsi, crescere insieme e sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro”.