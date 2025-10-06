Vibo Valentia: figlio di un assessore comunale ferito da un colpo di pistola

Un ventenne è stato ferito con un colpo di pistola, nella notte tra sabato e domenica scorsa a Filandari (Vibo Valentia), alla coscia destra. Contro il giovane, figlio di un assessore comunale, è stato sparato un solo colpo di pistola da distanza ravvicinata da un soggetto sulla cui identità sono in corso le indagini dei carabinieri. Gli investigatori hanno già sentito la vittima e stanno cercando di ricostruire il contesto in cui è maturato l’episodio – di cui parla la Gazzetta del Sud – che potrebbe essere legato a futili motivi. Intanto, secondo quanto riporta l’ANSA, stamani il giovane è tornato al Pronto soccorso di Vibo Valentia dopo che ieri sera si era fatto dimettere dall’ospedale. Il 20enne, infatti, era stato portato in ospedale dove i medici hanno provveduto a medicare la ferita. Il colpo non era stato ritenuto e quindi non si è reso necessario un intervento chirurgico. Il ragazzo ha lasciato ieri il pronto soccorso per fare rientro nella propria abitazione, ma stamattina è tornato al Pronto soccorso probabilmente per sottoporsi ad una ulteriore medicazione.